ينتمي للتنظيم ويحرض على ’الفتن’ بين الطوائف.. إلقاء القبض على مطلوب ’خطير’

2020/10/28 | 23:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، القاء القبض على مطلوب يعمل كعنصر استخباري في صفوف داعش.



وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الأول 2020)، إنه "بناءً على معلومات دقيقة من جهاز المخابرات في كركوك، تمكنت قوة من اللواء 61 - الفرقة الخاصة من القاء القبض على إرهابي يعمل كعنصر استخباري خطير في عصابات داعـش وهو مسؤول عن جمع المعلومات الاستخبارية عن القوات الأمنية".

واضاف، "كما يعمل على إثارة الفتن بين الطوائف والاعراق في محافظة كركوك، وقد جرى تسليمه لجهة الطلب لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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