2020/10/28 | 23:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نائب عن التيار الصدري (قائمة سائرون) اعتذارا لرئيسه مقتدى الصدر بعد انتشار مقطع فيديو للنائب، مما أثار اعتراضات قانونيين وحقوقيين قالوا إن من حق الموظف أن يرفع دعوى قضائية ضد النائب.

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