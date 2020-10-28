هيئة الاستثمار الوطنية تخصص 170 دونم لشهداء وجرحى  كربلاء

2020/10/28 | 23:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



أعلنت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، مساء الاربعاء، إن هيئة الاستثمار الوطنية خصصت 170 دونم لتوزيعها الى ذوي الشهداء والجرحى في محافظة كربلاء ، بعد سحب الاجازة الاستثمارية من شركة فيليب القبرصية المتلكئة .



وقال النائب حامد الموسوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “رئيس الهيئة سالار محمد […]

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