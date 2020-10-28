مصادر: تحركات لترشيح خالد العبيدي بديلا عن الحلبوسي في رئاسة البرلمان

2020/10/28 | 23:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

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كشفت مصادر مطلعة عن وجود تحركات لترشيح خالد العبيدي رئيسا للبرلمان بدلا عن محمد الحلبوسي.



وقالت مصادر إعلامية أن العبيدي اجتمع برئيس الجمهورية بعلم رئيس الوزراء، من اجل الإعلان عن انهاء تكليفة بمنصب مدير الحركات في جهاز المخابرات العامة، وعودته نائبا في البرلمان كما كان قبل التكليف.



وأشارت الى أن ذلك سيتبعه انضمام […]

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