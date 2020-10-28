2020/10/28 | 23:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



أقامت جمعية مراقبة حقوق الانسان في كربلاء ، مساء الاربعاء، ورشة تدريبية لشرطة المحافظة لتعزيز الثقافة الامنية والقانونية لمبادئ حقوق الانسان والتعامل الحسن مع المواطنين وفرض القانون .



وقال المنسق العام للجمعية أحمد الموسوي في تصريح لـ ( المستقلة ) إن “الجمعية وبالتعاون مع مكتب حقوق الانسان في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ورشة لتعزيز الثقافة الامنية والقانونية وحقوق الانسان لشرطة كربلاء وكالة الصحافة المستقلة.

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