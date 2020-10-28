2020/10/28 | 23:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية زراعة ذي قار ، اليوم الاربعاء ، عن افتتاح مركز تسويقي للبيع المباشرة لبيض المائدة وباسعار مدعومة في مدينة الناصرية .



وقال بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المركز يقوم ببيع الطبقة الواحدة من البيض بخمسة آلاف دينار ، وهو اول مركز تفتتحه حقول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مركز تسويقي في الناصرية لبيع بيض المائدة المدعوم وكالة الصحافة المستقلة.

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