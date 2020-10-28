2020/10/28 | 23:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت الأسهم الأمريكية بوتيرة حادة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 940 نقطة مسجلاً أسوأ أداء يومي منذ يونيو/حزيران

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