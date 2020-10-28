البرلمان ينهي مناقشة تعديل قانوني الطرق وحماية الموظف الحقوقي

2020/10/28 | 23:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢.

مجلس النواب يُنهي مناقشة وتقرير مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي.

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