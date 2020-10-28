رونالدو يسخر من فحص كورونا .. ويوجه رسالة لزملائه

2020/10/28 | 23:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بتصريح مثير عقب تأكد غيابه عن موقعة برشلونة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

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