البرلمان ينهي القراءة الاولى لمشروع قانون اتفاقية مع الكويت

2020/10/28 | 23:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / انهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت./انتهى3

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