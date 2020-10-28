البرلمان ينهي تقريري قانونين

2020/10/28 | 23:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢.كما انهى مناقشة وتقرير مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي./انتهى3

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