2020/10/28 | 23:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كركوك /نينا/قدم محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ،رسالة عزاء ومواساة للأسرة الصحفية بوفاة(حسن خلف العبيدي)رحمه الله.وقال في رسالة عزاء وجهها لنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ورئيس فرع كركوك لنقابة الصحفيين محمد الداغستاني وجميع الاسرة الصحفية ولاسرة الفقيد ،برحيل العبيدي بعد صراع مرير مع المرض .واضاف اننا في الوقت الذي نعزي عائلة الفقيد وزملاءه نجدد تأكيدنا بالمضي نحو تحقيق حلم الصحفيين بنيل استحقاقهم في الحصول على الاراضي السكنية رغم التحديات التي تواجهنا في عملنا الا اننا نفتخر بالصحفيين الذين كانوا سندا وداعما لعمل الدولة ومؤسساتها ومساندة قواتنا الامنية البطلة والحفاظ على وحدة العراق ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كركوك يعزي الاسرة الصحفية بوفاة الصحفي حسن خلف العبيدي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كركوك يعزي الاسرة الصحفية بوفاة الصحفي حسن خلف العبيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).