مجلس النواب يرفع جلسته الـ 17

2020/10/28 | 23:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رفع مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسته الـ 17 التي عقدت اليوم برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي و حضور 181 نائبا.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “ مجلس النواب، رفع جلسته التي عقدت اليوم الاربعاء”.

يشار الى ان النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي، افتتح، اليوم الاربعاء، اعمال جلسة البرلمان الـ (17) من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة بحضور 181 نائبا.

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