2020/10/28 | 23:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلنت شركة الحفر العراقية ، اليوم الاربعاء ، عن استئناف العمل في البئر J113 P ، في حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار ، بعد توقف دام اكثر من سبعة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا .



وقال بيان صادر عن الشركة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” كوادر الشركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استئناف الحفر في حقل الغراف النفطي وكالة الصحافة المستقلة.

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