2020/10/28 | 23:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أدلى المرشح الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض جو بايدن بصوته، الأربعاء، في ويلمينغتون بولاية ديلاوير، قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.



وعقب خطاب مقتضب حول وباء كوفيد-19، توجه نائب الرئيس الأميركي السابق (77 عاماً) والذي يتصدر استطلاعات الرأي، للإدلاء بصوته برفقة زوجته جيل بايدن.



وجعل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن يدلي بصوته في ويلمينغتون قبل موعد الانتخابات وكالة الصحافة المستقلة.

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