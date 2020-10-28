المالية النيابية تتحدث عن موعد صرف الرواتب وقانون الاقتراض الخارجي

2020/10/28 | 23:33 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن محاربة الفساد ستقلل من النفقات وستعظم الموارد وتخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (28 تشرين الأول 2020)، إن لجنته "بحثت مع الكادر المتقدم في وزارة المالية قانون الاقتراض"، مبينا أن "وزارة المالية هي من تحدد موعد صرف الرواتب، لكن من المتوقع أن تصرف الرواتب مع بداية الأسبوع المقبل وبعدها سيتم إقرار قانون الاقتراض الخارجي في البرلمان".





وأضاف، أن "محاربة الفساد ستقلل من النفقات وستعظم موارد الدولة وتخلق فرص عمل جديدة للمواطنين"، لافتا إلى أن "العديد من ملفات الفساد أحيلت إلى هيئة النزاهة".





وتابع كوجر، أن "البرلمان يدعم الحكومة في محاربة الفساد".





وبشأن أموال العراق في الخارج، أكد أن "مجلس النواب مهتم بملف الديون الخارجية للعراق في دول العالم"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب ليس لديه أي نافذة للتعامل مع العالم الخارجي للمطالبة بالديون الخارجية بوصفه جهة رقابية على داخل العراق".





ولفت إلى أن "ملف الديون قد أدرج في الورقة البيضاء للحكومة لكن بدون توضيح لآليات العمل به".

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