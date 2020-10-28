الحكيم: التشرينيون حققوا ما عجزت عنه الاقلام والأصوات الانتخابية

2020/10/28 | 23:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، أن شباب احتجاجات تشرين حققوا ما عجزت عنه الاقلام والأصوات الانتخابية، داعيا جمهور الحراك إلى الاستعداد للانتخابات.

وقال الحكيم في تدوينة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (28 تشرين الأول 2020)، إن "على التشرينيين أن يعوا أنهم حققوا ما عجزت عنه الاقلام والاصوات الانتخابية، حققوا تغييرا ما كان له ان يكون لولا تضحياتهم ودماء شهدائهم رغم كل محاولات البعض لجر الاحتجاجات الى الصدامات او التوظيف السياسي".

واضاف، "وندعو الحراك وجمهوره الى الاستعداد للانتخابات المبكرة والوفاء لدماء الشهداء بالحضور في أروقة قرار النظام السياسي وتطويره من الداخل".

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