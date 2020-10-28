"تذوق الفلفل الحار أو النعناع".. أكثر ما يرعب العلماء في أعراض كورونا

2020/10/28 | 23:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم حديث عهد بفيروس كورونا المستجد، والعلماء في سباق مع الزمن لسبر أغواره وكشف أسراره، ولهذا السبب نجد أن قائمة الأعراض التي يسببها المرض تتسع يوما تلو الآخر ولكن أكثر ما يرعب العلماء، حسب تحليل علمي جديد، هو تأثير الفيروس على الجهاز العصبي للإنسان.

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