مصدر: البرلمان سيعقد جلسة جديدة للتصويت على الدوائر الانتخابية لكركوك

2020/10/28 | 23:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يعقد مجلس النواب، جلسة جديدة برقم 18 للتصويت على الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك.

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