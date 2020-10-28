آبل تطلق محرك بحث خاص بها وسط محنة غوغل لمكافحة الاحتكار

2020/10/28 | 23:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} تكثف "آبل" جهودها للتغلب على "غوغل" من خلال إنشاء محرك بحث خاص بها، في الوقت الذي تواجه فيه "غوغل" اتهامات من وزارة العدل الأمريكية باستخدام قوتها السوقية لردع المنافسين.

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