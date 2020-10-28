استعادة اكثر من 43 مليار دينار من المستفيدين من الاعانة الاجتماعية غير المستلمين لاكثر من سنة

2020/10/28 | 23:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي عن استعادة اكثر من 43 مليار دينار من المستفيدين الذين لم يستلموا مبالغ اعانة الحماية الاجتماعية لاكثر من سنة لاسباب مختلفة.وقالت المتحدث الرسمي لوزارة العمل احرار زلزلي ان : عملية استعادة المبالغ جرت بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل الوزير وبالتنسيق مع مصرف الرافدين ودائرة صندوق هيئة الحماية الاجتماعية./انتهى3

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