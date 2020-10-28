2020/10/28 | 23:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم ان ما حصل من جريمة إرهابية بشعة في قضاء المقدادية في ديالى لايختلف في الإجرام عما حصل قبل أيام في منطقة الفرحاتية بصلاح الدين .وقال في بيان : هناك اياد تعبث بالأمن لإعادة المشهد الدموي الى صفحته الأولى ، وهذا يتطلب الإسراع بتقييم وتحديث الخطط الأمنية ووأد المخططات الرامية لزعزعة أمن المواطنين .واضاف الحكيم : نحن إذ ندين الجريمتين فإننا نبتهل الى العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم : جريمتا المقدادية والفرحاتية لاياد تعبث بالامن لاعادة المشهد الدموي لصفحته الاولى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم : جريمتا المقدادية والفرحاتية لاياد تعبث بالامن لاعادة المشهد الدموي لصفحته الاولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).