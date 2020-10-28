البرلمان ينهي القراة الاولى لمشروع قانون ويرفع جلسته

2020/10/28 | 23:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / انهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والموارد الاخرى لعام 197.



ويرفع جلسته رقم 17./انتهى3

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