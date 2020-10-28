النجباء: الأمريكيون لا يفهمون إلا منطق القوة

2020/10/28 | 23:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الأمين العام لحركة "النجباء" في العراق أكرم الكعبي، يوم الأربعاء، أن لغة الحوار غير نافعة مع الأمريكيين، وما حدث معهم سابقا كانت مفرقعات بسيطة....

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