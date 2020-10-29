الهنداوي يكشف عن مقدار المبالغ التي طلبتها مفوضية الانتخابات لإجرائها

2020/10/29 | 00:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا انت ار تي

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، الاربعاء، عن وجود 5 آلاف موظف بصفة عقد في المفوضية العليا للانتخابات.

وقال الهنداوي في تصريح متلفز للقناة الرسمية تابعه "ديجيتال ميديا انت ار تي"، اليوم(28 تشرين الأول 2020)، إن "اكثر من 5 الاف موظف بصفة عقد في المفوضية، ونبحث عن حلول لموضوع عقود مفوضية الانتخابات"، مضيفا أن "موظفي مفوضية الانتخابات بحاجة إلى حل عاجل".

وتابع، "كل حزب مسجل لدى المفوضية له حق المشاركة بالانتخابات، وهناك 230 حزبا مسجلا لدى مفوضية الانتخابات وأكثر من 60 حزبا قيد الدراسة".

واضاف، "قد يصل عدد الأحزاب المسجلة بمفوضية الانتخابات إلى 300 حزب".

وبين، أن "المفوضية قدرت احتياجاتها من 250 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، وطالبنا بتخفيض التقديرات المالية إلى النصف، مبينا أنه "هناك خللا بالممارسة الفعلية لتطبيق قانون الأحزاب".

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