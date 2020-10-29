فرنسا تعود للعزل العام في محاولة لإحتواء جائحة كورونا

2020/10/29 | 00:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب للأمة الأربعاء، إن فرنسا ستعود لتطبيق إجراءات العزل العام على مستوى البلاد بداية من الأسبوع الجاري في محاولة لاحتواء جائحة كورونا، التي تهدد مجددا بالخروج عن السيطرة.

وتعيد الإجراءات الجديدة للأذهان إجراءات العزل العام التي فرضت في فرنسا 8 أسابيع في الربيع الماضي، عندما وصلت الإصابات والوفيات إلى ذروتها لكن، وعلى خلاف العزل العام السابق، قال ماكرون إن أغلب المدارس ستبقى مفتوحة.

وسجلت فرنسا أمس الثلاثاء 523 وفاة في 24 ساعة، أعلى معدل يومي منذ أبريل (نيسان) الماضي عندما كان التفشي في ذروته.

وقال أطباء إن وحدات العناية المركزة على وشك الوصول إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.

ووفقاً لبيانات رويترز فقد تخطت الوفيات بكورونا في فرنسا 35 ألف، وهي سابع أعلى حصيلة في العالم.

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