2020/10/29 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي الترجمة:"العلوم العرفانية، التحقيق العلمي متعدد التخصصات للعقل والذكاء.



وهي تشمل أفكار وأساليب علم النفس ، واللغويات ، والفلسفة ، وعلوم الكمبيوتر ، والذكاء الاصطناعي (AI) ، وعلم الأعصاب (انظر علم الأعصاب) ، والأنثروبولوجيا.



يشير مصطلح الإدراك، كما يستخدمه علماء الإدراك، إلى العديد من أنواع التفكير، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإدراك وحل المشكلات والتعلم واتخاذ القرار واستخدام اللغة والتجربة العا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تُفسر العلوم العرفانية؟ - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تُفسر العلوم العرفانية؟ - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).