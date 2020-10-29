2020/10/29 | 00:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} العالم حديث عهد بفيروس كورونا المستجد، والعلماء في سباق مع الزمن لسبر أغواره وكشف أسراره، ولهذا السبب نجد أن قائمة الأعراض التي يسببها المرض تتسع يوما تلو الآخر، ولكن أكثر ما يرعب العلماء، حسب تحليل علمي جديد، هو تأثير الفيروس على الجهاز العصبي للإنسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفلفل الحار والنعناع واعراض كورونا... اكثر ما يرعب العلماء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفلفل الحار والنعناع واعراض كورونا... اكثر ما يرعب العلماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).