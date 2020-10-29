فرض حظر التجول في فيلادلفيا مع تصاعد الاحتجاجات

2020/10/29 | 00:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلنت سلطات مدينة فيلادلفيا الأمريكية اليوم الأربعاء، فرض حظر التجول اعتبارا من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي.

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