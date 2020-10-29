2020/10/29 | 00:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / منى شعلان/ حرص عدد كبير من نجوم الفن، على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف، عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعى ، والذي يحل غدا الخميس الموافق 28 أكتوبر، وهو اليوم الذي ولد فيه أعظم وخير البشر النبي الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.



ونستعرض لكم في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبرزهم إليسا ونانسي عجرم ومحمد هنيدي..



نجوم الفن يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف وكالة الصحافة المستقلة.

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