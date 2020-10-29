لاحتواء كورونا.. ماكرون يؤكد عودة بلاده لتطبيق اجرات العزل التام / موسع

2020/10/29 | 00:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأربعاء، إن فرنسا ستعود لتطبيق إجراءات العزل العام على مستوى البلاد اعتبارا من الأسبوع الحالي.وقال في خطاب ان : العزل التام محاولة لاحتواء جائحة كوفيد-19 التي تنطوي مجددا على تهديد بالخروج عن السيطرة.واضاف ماكرون ان : اغلب المدارس ستبقى مفتوحة./ خلافا للعزل السابق/.وتعيد الإجراءات الجديدة للأذهان إجراءات العزل العام، التي فُرضت في فرنسا مدة ثمانية أسابيع في الربيع، عندما وصلت الإصابات والوفيات من المرض إلى ذروتها.وسجلت فرنسا أمس الثلاثاء، 523 وفاة بالمرض في 24 ساعة، وهو أعلى معدل يومي منذ نيسان عندما كان التفشي في ذروته.وحذر أطباء من أن وحدات العناية المركزة على وشك الوصول إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.ووفقا لبيانات رويترز، فقد تخطت وفيات كورونا في فرنسا 35 ألفا وهو سابع أعلى حصيلة وفيات بهذا المرض في العالم./انتهى3

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