العراق يؤكد أهمية التعاون بين وزارة الصحة ونظيرتها الاسترالية لمواجهة كورونا

2020/10/29 | 00:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد العراق أهمية التعاون بين وزارة الصحة ونظيرتها الاسترالية لمواجهة جائحة كورونا وبما ينعكس تعاوناً ودعماً إزاء هذا التحدي المشترك.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان, الوكيل الأقدم للوزارة عبدالكريم هاشم مصطفى التقى سفيرة استراليا جوان اليزابيث لونديس، بمناسبة انتهاء مهام عملها في العراق.



وبحثا العلاقات التي تربط البلدين، وأهمِّية تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما بحثا الدعم المتبادل في المحافل والمؤتمرات الدوليّة".ودعا وكيل الخارجية إلى تعزيز آفاق التعاون في مجال الاستثمار والتبادل التجاريّ بين البلدين عبر دُخُول المُستثمِرين ورجال الأعمال الأستراليين إلى العراق، والاطلاع على الفرص الاستثماريّة ,مُبيّناً؛ أهمية التعاون بين وزارة الصحة العراقية ونظيرتها في أستراليا لمواجهة جائحة كورونا وبما ينعكس تعاوناً ودعماً إزاء هذا التحدي المشترك"./انتهى2

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