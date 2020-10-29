2020/10/29 | 00:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ أصدر كل من زياد وريما الرحباني، ورثة المؤلف الموسيقي عاصي الرحباني، بيانا تحذيريا بشأن استخدام الإرث الفني لوالدهما الراحل ، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وكتبت ريما الرحباني : “تحذير : إن ورثة عاصي الرحباني ممثلين في زياد الرحباني وريما الرحباني، يعلنان رفضهما التام لقيام أيا كان، حتى ولو كان من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان تحذيرى من ورثة عاصي الرحباني بشأن إرثه الفني وكالة الصحافة المستقلة.

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