ألمانيا تعلن عن قرارات جديدة لاحتواء تفشي كورونا

2020/10/29 | 00:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ، اليوم الأربعاء، عن قرارات جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقررت الحكومة الألمانية إغلاق المطاعم والمقاهي والحانات ومنع التجمعات لأكثر من 10 أشخاص ابتداءا من 2 تشرين الثاني حتى نهاية شهر تشرين الثاني.

كما قررت أيضا إغلاق جميع المراكز الثقافية والترفيهية ومنع الفنادق من استقبال السياح والاقتصار على استقبال المسافرين من أجل العمل فقط خلال شهر تشرين الثاني.

المصدر: RT

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