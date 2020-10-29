ترامب يواصل جولاته الانتخابية وبايدن يركز على طريقة إدارة جائحة كورونا

2020/10/29 | 00:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل ستة أيام من موعد الاستحقاق الرئاسي، يواصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جولاته الانتخابية، بينما يركز خصمه الديمقراطي جو بايدن، هجماته على طريقة إدارة ترامب لجائحة كورونا.

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