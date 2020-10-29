البرلمان العراقي يصّوت على قانوني الضمان الصحي ومعادلة الشهادات

2020/10/29 | 00:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صوّت مجلس النواب العراقي في جلسته السابعة عشرة، بحضور 180 نائبا على قانونين، وأنهى قراءة ومناقشة ثمانية مشروعات ومقترحات قوانين.وعُقدت الجلسة ‏برئاسة ‏النائب ‏الأول لرئيس مجلس النواب حسن ‏كريم ‏الكعبي، بحسب بيان المجلس الصادر اليوم …

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