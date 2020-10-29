القبض على مُجرم هارب بعملية مباغتة في كربلاء

2020/10/29 | 00:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز مُكافحة الإرهاب يلقي القبض على أحد المُجرمين الهاربين بعملية مباغتة في كربلاء المقدسة

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