كوركيس يكشف حقيقة ضم لاعبين جدد لقائمة المنتخب

2020/10/29 | 00:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف باسل كوركيس المدير الإداري للمنتخب الوطني، حقيقة ضم لاعبين جدد لصفوف أسود الرافدين.

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