على خلفية مجزرة الخيلانية.. العمليات المشتركة تعلن عن اجراءات مرتقبة في ديالى

2020/10/29 | 00:52 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، الاربعاء (28 تشرين الاول 2020)، عن ارسال لجنة تحقيقية الى ديالى للتحقيق بحادثة الخيلانية، فيما أشار الى أن هناك اجراءات سيتم اتخاذها خلال الايام المقبلة للسيطرة على الوضع الامني في المحافظة.

وقال الخفاجي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "لجنة تحقيقية مشتركة وصلت اليوم الى ديالى للتحقيق في الخرق الامني الذي شهدته الخيلانية، وهناك تحديات تواجه القوات الامنية في سلسلة جبال حمرين والدواعش يستغلون الفراغ الامني بين القوات الامنية والبيشمركة".

وأضاف، أن "الخرق الامني يحدث في جميع انحاء العالم ولا نبرر الذي حدث في المقدادية ولدينا عمل مستمر لمعرفة اسبابه والسيطرة عليه وهناك اجراءات سيتم اتخاذها للسيطرة على الوضع الامني في ديالى والمحافظة يوجد فيها مناطق صعبة".

وكان 5 اشخاص قتلوا واصيب 4 اخريين في اعتداء ارهابي يوم امس في منطقة الخيلانية من بينهم شيخ قبيلة بني كعب في ديالى علي فضاله الكعبي

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