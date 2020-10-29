2020/10/29 | 00:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يستقبل البغداديون سكان منطقة الاعظمية بشكل خاص و العراقيون بكافة انحاء العراق عامةً المولد النبوي بالاحتفالات والافراح.حيث تداول العديد من الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي في العراق صوراً للاحتفالات ليلة المولد النبوي والتي تملأ شوارع بغداد بهجةً و فرحاً وتفاعل الاطفال مع المناسبة المباركة .يذكر ان العراق كان قد اعلن في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور … من بغداد العراقيون يحتفلون بمناسبة المولد النبوي وكالة الصحافة المستقلة.

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