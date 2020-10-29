2020/10/29 | 00:55 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة … يستقبل البغداديون سكان منطقة الاعظمية بشكل خاص و العراقيون بكافة انحاء العراق عامةً المولد النبوي بالاحتفالات والافراح.
حيث تداول العديد من الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي في العراق صوراً للاحتفالات ليلة المولد النبوي والتي تملأ شوارع بغداد بهجةً و فرحاً وتفاعل الاطفال مع المناسبة المباركة .
يذكر ان العراق كان قد اعلن في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور … من بغداد العراقيون يحتفلون بمناسبة المولد النبوي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حيث تداول العديد من الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي في العراق صوراً للاحتفالات ليلة المولد النبوي والتي تملأ شوارع بغداد بهجةً و فرحاً وتفاعل الاطفال مع المناسبة المباركة .
يذكر ان العراق كان قد اعلن في […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور … من بغداد العراقيون يحتفلون بمناسبة المولد النبوي وكالة الصحافة المستقلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور … من بغداد العراقيون يحتفلون بمناسبة المولد النبوي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور … من بغداد العراقيون يحتفلون بمناسبة المولد النبوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).