البرلمان يعقد جلسته الـ 18 برئاسة الكعبي

2020/10/29 | 00:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الـ 18 برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “ مجلس النواب، عقد جلسته الـ 18 ،اليوم الخميس”.

وكان النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي، رفع، امس الاربعاء، جلسة البرلمان الـ (17) بعد التصويت والقراءة الاولى والثانية لعدد من مشاريع ومقترحات القوانين.

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