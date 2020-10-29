2020/10/29 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باكستان تدعو لعمل اسلامي جماعي في مواجهة الاسلاموفوبيا طهران,- باريس – اسطنبول – الزمان -اسلام اباد- (أ ف ب) – وجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأربعاء رسائل الى زعماء الدول الإسلامية يدعوهم فيها الى العمل معا لمواجهة الإسلاموفوبيا، مع تصاعد الغضب ضد دفاع فرنسا عن حق التهكم على الدين.
وأبدى المسلمون في أنحاء […]
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وأبدى المسلمون في أنحاء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تؤيد عقوبات أوروبية على تركيا وخامنئي:دعم ماكرون للرسوم المسيئة حماقة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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