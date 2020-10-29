فرنسا‭ ‬تؤيد‭ ‬عقوبات‭ ‬أوروبية‭ ‬على‭ ‬تركيا وخامنئي‭:‬دعم‭ ‬ماكرون‭ ‬للرسوم‭ ‬المسيئة‭ ‬حماقة

2020/10/29 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باكستان‭ ‬تدعو‭ ‬لعمل‭ ‬اسلامي‭ ‬جماعي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الاسلاموفوبيا طهران‭,- ‬باريس‭ – ‬اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ -‬اسلام‭ ‬اباد‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ وجه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الباكستاني‭ ‬عمران‭ ‬خان‭ ‬الأربعاء‭ ‬رسائل‭ ‬الى‭ ‬زعماء‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬يدعوهم‭ ‬فيها‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬معا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الإسلاموفوبيا،‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬الغضب‭ ‬ضد‭ ‬دفاع‭ ‬فرنسا‭ ‬عن‭ ‬حق‭ ‬التهكم‭ ‬على‭ ‬الدين‭.‬وأبدى‭ ‬المسلمون‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ […]

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