نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية معمقة

2020/10/29 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر‭ – ‬الزمان ‭ ‬أعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الجزائرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬تبون‭ ‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬لإجراء‭ ‬‮«‬فحوص‭ ‬طبية‭ ‬معمقة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الاشتباه‭ ‬بإصابات‭ ‬بكوفيد‭-‬19‭ ‬في‭ ‬محيطه‭.‬ وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أنّ‭ ‬تبون‭ (‬74‭ ‬عاما‭) ‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‮»‬‭.‬وكانت‭ ‬الرئاسة‭ ‬أعلنت‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬حجراً‭ […]

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