المغرب:عفو ملكي على 931 من السجناء

2020/10/29 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل‭ ‬حارس‭ ‬سجن‭ ‬مغربي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬معتقل‭ ‬بالإرهاب الرباط‭ ‬–‭ ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬ أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية‭ ‬د‭.‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬العثماني،‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬ورش‭ ‬اللاتمركز‭ ‬الإداري‭ ‬وأولويته‭ ‬في‭ ‬الاهتمامات‭ ‬للعاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ .‬ وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬دعا‭ ‬العثماني‭ ‬إلى‭ ‬تنزيل‭ ‬اللاتمركز‭ ‬الإداري‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬حسن‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬الورش‭ ‬على‭ […]

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