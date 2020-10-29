2020/10/29 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل حارس سجن مغربي على يد معتقل بالإرهاب الرباط – عبدالحق بن رحمون أكد رئيس الحكومة المغربية د.سعد الدين العثماني، على أهمية ورش اللاتمركز الإداري وأولويته في الاهتمامات للعاهل المغربي الملك محمد السادس . وفي هذا الصدد، دعا العثماني إلى تنزيل اللاتمركز الإداري يضم مجموعة من التدابير الهادفة إلى حسن تطبيق هذا الورش على […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب:عفو ملكي على 931 من السجناء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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