بعد منتصف الليل.. جلسة جديدة للبرلمان العراقي

2020/10/29 | 01:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

افتتح النائب الاول لرئيـس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أعمال الجسة الثامنة عشرة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة.

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