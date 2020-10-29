رياح عاتية وفيضانات..

2020/10/29 | 01:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الإعصار "زيتا" ولاية لويزيانا، الأربعاء، برياح بلغت سرعتها 177 كيلومترا في الساعة، ما تسبب في إغلاق طرق وسقوط أمطار غزيرة في بعض المناطق وهدد بإلحاق أضرار شديدة بالمنازل والشركات

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