2020/10/29 | 01:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … أعلن مدير معهد باستور لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة الاكاديمي ” أريج توتوليان ” عن وجود مجموعة من البشر لا يصابون بفيروس كورونا رغم مخالطتهم لمصابين اكثر من مرة.



قال أريج أن هناك أشخاص يحملون طفرات جينية معينة لا يصابون بفيروس كورونا او تنتقل اليهم العدوى، في حين ورثة إنسان نياندرتال يصابون بالشكل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اشخاص يحملون طفرات جينية لا يصابون فيروس كورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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