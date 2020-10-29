طفولة تمطتي طفولتها، تلاحق الكهولة - فيصل طه

2020/10/29 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_طه طفولتي لا تذهبي بعيدًالا تغيبي خلف السكونجاوري يقظتي نعاس العيون رافقيني على مهل على وجل على عجلرافقيني لا تتركي حلمي عائمًا في فوضى النسيان حبيسا في جب الزمانعقيما دعيه حرا كالغمام ثائرا كالبركاناقتربي دنيايراقصينيفرحاحزناداعبينيكما تشائين بنعومة القش وخشونة لوح الحصاد انتظريني انتظري عودتي مجي ......





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