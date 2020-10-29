دعوا مسلمي فرنسا يقدّرون مصالحهم. - سعيد الكحل

2020/10/29 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون بكون بلاده لن تتخلى عن مبدأ الحرية موجة من الاستنكار والاحتجاج في البلاد الإسلامية .



وطبيعي أن تكون ردة فعل المجتمعات المسلمة غاضبة اعتبارا لحبها للرسول الكريم (ص) وتقديسها لها.



إلا أن ردود الفعل هذه تغيب عنها كثير من الحقائق والمعطيات أهمها:1 ــ إن مفهوم الحرية لدى الشعوب الغربية يختلف جذريا عن مفهوم الحرية لدى الشعوب العربية والإسلامية بحكم التاريخ والثقا ......





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