البرلمان يطالب بمقاضاة نائب تونسي قرأ الفاتحة على المقبور عزة الدوري

2020/10/29 | 01:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب مجلس النواب العراقي، بمقاضاة نائب تونسي قرأ الفاتحة على المقبور عزة الدوري.

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